90 yaşındaki Kore gazisi Sinop’ta defnedildi

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Ali Kaptan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 90 yaşındaki Kore Savaşı gazisi Ali Kaptan hayatını kaybetti. Kaptan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Gerze Yeni Cami’ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaptan’ın cenazesi düzenlenen askeri törenle Görümcek köyü aile mezarlığına defnedildi. Kaptan’ın cenazesine Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Baki Deniz, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Kele ve cenaze yakınları katıldı.