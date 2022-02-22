7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Sinop’ta 7 eve ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Saraydüzü ilçesi Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen 7’si evden, 1’ise Merkez Mahallesi’nde polis bölgesinden olmak üzere 8 hırsızlık olaylarını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 7 adet av tüfeği fişeği ve hırsızlıkta çalmış oldukları malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.