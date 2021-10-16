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57 yıldır üretilen ’prenses tatlısı’ yurt dışından bile talep görüyor

Sinop’ta 57 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses tatlısı’, ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

SİNOP 16.10.2021, 11:06
57 yıldır üretilen ’prenses tatlısı’ yurt dışından bile talep görüyor

Sinop’ta 57 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses tatlısı’, ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Sinop’ta 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi. ’Prenses’ adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi.

Siparişle yurt dışına da gönderiliyor

İki tartolet arasına hafif ve özenli krema konulup üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek yenilen tatlı, zamanla müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sinop’a gelen ziyaretçilerin mantı ve tescilli ’Sinop nokulu’dan sonra en çok tükettiği ’prenses’ tatlısı, siparişle yurt dışına da gönderiliyor.

"Herkes artık prenses tatlısını biliyor"

İşletme çalışanı İsmail Kaymakkavak tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "Buranın eski bir işletme sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 57 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de bu lezzeti, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor" dedi.

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