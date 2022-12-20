5 metrekarelik dükkanda dedesinden kalma mesleğini sürdürüyor

Sinop’ta yaşayan Fatih Akgül, unutulmaya yüz tutmuş ayakkabı tamirciliği mesleğini, dedesinden kalan 5 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Dedesi Hacı Hüseyin tarafından 1960 yılında 5 metrekarelik bir dükkanda başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğine, okulundan kalan zamanlarda çıraklık yaparak adım atan Fatih Akgül (38), dedesinden sonra da devam ettirdi. 22 yıldır mesleğini küçük bir oda içerisinde yürüten Akgül, kış sezonunda tek başına yoğun bir mesai harcıyor.

Mesleğe 2000 yılında başladığına belirten Akgül, “22 sene oldu bu mesleğe başlayalı. Bizim küçüklüğümüz burada geçti, lise bittikten sonra da hep başladım bu işe. Dedemde 1960’larda başladı, ben de 2000’de başladım. 22 sene bitiyor, bizden ilerisinde hangisi devam eder bilemeyiz. Çocuklarıma da öğretiyorum ama inşallah bu işi yaparlar, kimsenin de işine karışamayız tabi. 5 metrelik bir yerde yıllardan beri bu yaşamımı devam ettiriyorum. Kış sezonunda işlerde düzelme var, güzel gidiyor” diye konuştu.