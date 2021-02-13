12 yaşındaki Cemre yazar olma yolunda

Sinop’ta ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Cemre Demiray yazdığı hikâyeler ile herkesi şaşırtıyor. Cemre yazdığı hikayeleri birleştirerek kitaplaştırmak istiyor

Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cemre Demiray, yazdığı “Bir hikayenin başlangıç öyküsü” adlı hikaye, öğretmen ve arkadaşları tarafından beğenilince internet üzerinden yayın yapan hikaye paylaşım portalında paylaşarak okuyucularına sundu. Türkçe öğretmenin de kendisine hikâye yazma konusunda destek verdiğini söyleyen Cemre ileride yazdığı hikayeleri kitaplaştırmak istiyor.

Cemre Demiray, okuma-yazma öğrendikten hemen sonra kitap okumaya merak sardı. Cemre henüz İlkokul 4’üncü sınıftayken defterine küçük küçük hikayeler yazmaya başladı. Çocuk yaşlardaki yazardan da ilham alan Cemre vaktinin çoğunu hikaye yazmak ve okumak için ayırmaya başladı. Cemre ortaokula başlayınca öğretmeninin verdiği hikaye yazma ödevini de özenle yaptı. Sınıfta hikayesini okuduktan sonra öğretmeninden övgü alan Cemre mutlu oldu ve motivasyonu arttı. Yazıları beğenilince kendine güveni artan Cemre kendini geliştirmek için bulduğu her fırsatta kısa kısa hikayeler yazmaya devam etti.

Cemre’nin en son yazdığı "Bir hikayenin başlangıç öyküsü” hikayesinde bir yetimhanenin önüne sepet içinde bırakılan bir bebeğin yaşam öyküsü ele alınıyor. Cemre şimdiye kadar 3 bölüm yazdığı hikayesini de internet üzerinden yayın yapan hikaye paylaşım portalında paylaşarak okuyucularına sunuyor.

Hikaye yazma konusunda kendini geliştirerek ilerde yazdığı hikayeleri birleştirip kitap çıkarmak istediğini söyleyen Cemre Demiray, "Küçüklükten beri kitap okuyup, anlatmayı, hikaye yazmayı çok seviyorum. Değişik konulu hikaye yazmayı seviyorum. Bazen bir günde iki bölüm yazıyorum bazen hiç yazamıyorum. Derslerimden vakit buldukça yazıyorum. Önceden küçük küçük hikayelerimi defterime yazıyordum. Şu anda yazılarımı genellikle internette yayınlıyorum kendi hesabımda paylaşıyorum. Türkçe öğretmenim de bana hikaye yazmam konusunda çok destek oluyor. Yazım yanlışlarım olursa birlikte düzenliyoruz. Yazdığım hikayelerimi yayınlamadan önce öğretmenime soruyorum olmuş mu diye o da onay verirse yayınlıyoruz" dedi.

Ailesinin de kendisine hikaye yazma konusunda destek verdiğini söyleyen Demiray, "Öğretmenim drama dersinde bir sınav yapmıştı, sınavda bir konuyla ilgili hikaye yazmamızı istemişti. İlk bu hikayeyi orada yazmıştım, öğretmenimde çok beğendi. Böylelikle kendime güvenim geldi ve hikâye yazmaya ilgim arttı. Biraz daha güzel yazabilirsem, ileride yazılarımı kitaplaştırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Cemre’nin okumayı öğrendikten sonra hikaye yazmaya ilgisinin arttığını söyleyen baba Salih Demiray ise ”Cemre’yi sürekli okumaya teşvik ettik. Cemre okuma yazmayı öğrendikten sonra sürekli farklı farklı hikayeler okuyordu. Daha sonra hikaye yazmak istediğini bizimle paylaştı, biz de kendisine destek verdik. Yazdığı hikayeleri takip edip fikirler verdik. Giderek hikaye yazmak konusunda kendini geliştirdi, ileride hikayelerini kitap haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.