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Yola atlayan inek telef oldu
SİİRT’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLAYAN İNEK TELEF OLDU.
SİİRT 03.04.2023, 12:10
Siirt’te seyir halindeki otomobilin önüne atlayan inek telef oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Siirt Kurtalan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Siirt - Batman karayolu üzerinde otomobil, yola atlayan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan inek telef oldu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.