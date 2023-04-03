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Yola atlayan inek telef oldu

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLAYAN İNEK TELEF OLDU.

SİİRT 03.04.2023, 12:10
Yola atlayan inek telef oldu

Siirt’te seyir halindeki otomobilin önüne atlayan inek telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt Kurtalan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Siirt - Batman karayolu üzerinde otomobil, yola atlayan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan inek telef oldu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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