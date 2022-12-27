Vali Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti.

Esnaf ve vatandaşların gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek, esnafa bol kazanç temennisinde bulundu.

Esnaf ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, yapım inşaatı devam eden ‘Çok Amaçlı Spor Salonu’nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bahçelievler Mahallesi, Cemil Ertekin Caddesi üzerinde 4 bin 420 metre arsa üzerine inşaatı devam eden Çok Amaçlı Spor Salonu projesi hakkında bilgiler veren Vali Hacıbektaşoğlu; “Spor salonunun 4 kattan oluştuğunu, içerisinde, çeşitli spor branşlarının antrenman ve müsabakaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler, müzik, sanat, akıl zekâ, teknoloji ve inovasyon atölyeleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleri, okuma ve eğlenme etkinlikleri gibi oldukça geniş ve zengin bir çeşitlilikte faaliyetler gerçekleştirilebilecek bir salonu inşallah en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.