Vali Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi
SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların demokrasi ve yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi. Salgınla mücadelede kendilerine büyük iş düşen muhtarların, kendi köy ve mahallelerinde gerekli uyarıları yapmalarını isteyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılması yasaklanmıştır. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uymayanlara müsaade edilmeyecek. İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarlar acil çağrı merkezleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarına yapılmalıdır" dedi.
Toplantıya Vali Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve Selim Erkovan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kurum müdürleri de katıldı.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25