Vali Hacıbektaşoğlu, işitme engelli çocuğa ses oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde ikamet eden, işitme engelli Ramazan Aydın’a işitme cihazı hediye etti.

Vali Hacıbektaşoğlu tarafından ağırlanan işitme engelli 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ramazan Aydın ve Annesi Süreyya Aydın, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Ramazan kardeşimizin işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu öğrendik. İlgili müdürlüklerimiz ile görüşüp temin ettiğimiz cihazı bugün kendisine veriyoruz. Ailemiz, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almaktadır. Ramazan’ın kulağındaki ses kaybının işitme cihazıyla giderilmesiyle derslere katılmasındaki zorluklar ortadan kalkacaktır. Kendisine derslerinde başarılar diliyorum. Engelli vatandaşlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anne Süreyya Aydın’da; oğlunun her iki kulağında işitme kaybı bulunduğunu belirterek, çocuğunun sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.