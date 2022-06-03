Vali Hacıbektaşoğlu ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinliklerinde

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yılsonu sergi açılış programlarına katılarak sergilenen el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kurumlar tarafından açılan kurslarda üretilen biçki dikiş, makrome, bijuteri, resim ve seramik gibi değişik alanlardaki eserlerden oluşan sergiyi gezen Vali Hacıbektaşoğlu, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ve usta öğreticileri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı.