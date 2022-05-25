Vali Hacıbektaşoğlu esnafla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı tamamlanan üç ayrı kapalı semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafıyla görüştü.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun girişimleri ve Siirt Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan üç ayrı kapalı semt pazarı hizmete girdi. Vali Hacıbektaşoğlu, semt pazarlarını ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla görüştü.

Pazar esnafının sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, semt pazarlarının hayırlı olmasını dileyerek, Vatandaşların arık modern kapalı semt pazarında, hijyenik koşullarda alışverişlerini rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.

Pazarcı esnafa bol ve bereketli kazanç dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Şehir merkezinde büyük bir sorun olan seyyar satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, üç ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Artık hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla hijyen bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler." dedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlarda hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.