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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Vali Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN, SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

SİİRT 01.10.2020, 12:53
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Vali Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, ata sporu güreşte Siirt’te birçok sporcunun yetiştiğine işaret ederek, Siirt Belediyesi bünyesinde güreş takımı kurulacağını belirtti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın da, kulüpleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, Siirt Belediyesi bünyesinde bir kulübün daha kurulacak olmasına öncülük eden Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına Aydın’a Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti. Ziyarette, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç da hazır bulundu.

Valilik ziyaretlerini tamamlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın daha sonra Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

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