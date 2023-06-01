TCDD Kurtalan güzergahında ilaçlama çalışması yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 1-16 Haziran tarihleri arasında Malatya-Siirt’in Kurtalan ilçe güzergâhında yapılacak "Otla Mücadele" çalışması yapacaklarını bildirdi.

Güzergahta bulunan gar, istasyon ve saydingleri arasında yapılacak ilaçlamanın, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların, ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiğini duyurdu.