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STSO Başkanı Kuzu, üyelerini ziyaret etti
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜVEN KUZU, SİİRT PARK AVM’DE ÜYELERİNİ ZİYARET EDEREK, SORUN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
SİİRT 27.05.2023, 21:03
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Park AVM’de üyelerini ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, gerçekleştirdiği ziyarette firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, sorun ve taleplerini dinledi. Siirt ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilerine teşekkür eden Kuzu, “Bugün Siirt Park ve Güres Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin bir kısmını ziyaret ettik. Hasbihal ettik, sorunlarını dinledik, her zaman yanlarında olduğumuzu vurguladık. Üye ziyaretlerimize devam edeceğiz. Onların görüşleri, talepleri bizim yol haritamızın temel yapı taşlarından biridir” dedi.