SİSKİ ekipleri arızalara müdahale ediyor

Siirt Belediyesi, kentte altyapı hizmetlerinin sorunsuz sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) ekipleri, şehrin tüm cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bugün de kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1426. Sokakta içme suyu arızası ihbarı alan ekipler, su arızasının olduğu bölgeye giderek arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, arızaya anında müdahale ederek sorunu giderdi.

SİSKİ Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde meydana gelen su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edilerek, sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Ekipler, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.