Şirvan Kaymakamı Hasar, köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı ve Gözlüce köy okullarını ziyaret eden Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, okulların ihtiyaçları konusunda öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Hasar, öğrencilere Şirvan kaymakamlığınca hazırlanan çocuk dergisi dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Hasar, öğrencilere bol bol kitap okumaları konusunda uyarıda bulunarak derslerinde başarılar diledi.