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Şırnak Valisi Bilgin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.
SİİRT 15.09.2022, 11:06
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.
Valilik girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Vali Bilgin, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamında Vali Bilgin’i ağırlayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Vali Bilgin’e şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.
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