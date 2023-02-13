Siirt’ten deprem bölgesine ilk etapta 35 ton odun gönderilmeye başlandı

Siirt Valiliği koordinasyonunda Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği tarafından deprem bölgesi için toplanan 35 ton odun kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, Siirt’ten de yardım kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncularının desteğiyle toplanan 2 kamyon odun deprem bölgesine gönderildi. Siirt kent genelinde yardım kampanyaları aralıksız devam ediyor.