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Siirt’te zabıta ekiplerinden market denetimi
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirdi.
SİİRT 05.09.2022, 15:01
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimlerinin yanı sıra işletmelerde satışa sunulan temel ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklar ve yerel işletmeler ile zincir marketlerde satışa sunulan temel ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklar, ticari malın faturaları, etiketleri, gramajları ve son kullanma tarihleri kontrol edildiği öğrenildi.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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|O
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|1. Arsenal
|6
|15
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|14
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|4
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|4
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|3. Villarreal
|4
|10
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|7
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|4
|7
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|7
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|4
|5
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|4
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|4
|4
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|4
|4
|15. Espanyol
|4
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|1
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