Siirt’te yüzde 50 hibe destekli arı ekipmanları dağıtımı yapıldı

Siirt’tin Pervari ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları çerçevesinde 610 bin lira değerinde arıcılık ekipmanlarının dağıtımı yapıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi çerçevesinde Pervari ilçesinde Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine yönelik yatırımlar çerçevesinde projesi kabul edilen iki yatırımcıya yüzde 50 hibe destekli arı ekipmanlarının dağıtımı yapıldı.

Proje çerçevesinde iki yatırımcıya, arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplamda 610 bin lira değerinde kovan, bal süzme makineleri, baraka ve mobil güneş enerjisi sistemi teslim edildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Arı Ekipman dağıtım programına Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Pervari Ziraat Odası Başkanı İzzettin Diken, Pervari Bal Kooperatifi Başkan Vekili Erkan Bilen, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Deniz Tamer Küçüker, Çayır ve Mera Şube Müdürü Nezir Ekinci, il ve ilçe teknik elemanları, muhtarlar ve arıcılar katıldı.