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Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı
Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SİİRT 06.05.2022, 15:21
Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Afetevler Mahallesi eski otogar mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.