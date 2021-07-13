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Siirt’te yoldan çıkan araç kayalara çarparak durabildi

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak kayalıklara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

SİİRT 13.07.2021, 14:22
Siirt’te yoldan çıkan araç kayalara çarparak durabildi
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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak kayalıklara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Siirt-Pervari karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CJG plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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