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Siirt’te valilik personelinden kan bağışı kampanyasına destek
SİİRT VALİLİĞİNDE GÖREVLİ PERSONELLER, PANDEMİ DÖNEMİNDE KAN STOKLARININ AZALMASI NEDENİ İLE KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.
SİİRT 21.08.2020, 15:09
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Siirt Valiliğinde görevli personeller, pandemi döneminde kan stoklarının azalması nedeni ile kan bağışında bulundu.
Valilik personeli, Kızılay gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti. Salgın dolayısıyla kan stoklarında ciddi azalma görüldüğüne dikkati çeken Vali Hacıbektaşoğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmasını istedi.
Kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceği belirtildi.
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