Siirt’te vaka sayıları arttı, Vali Hacıbektaşoğlu herkesi aşı olmaya davet etti

Pandemi sürecinde Siirt’te vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanı İbrahim Teğin tarafından korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, vaka durumu, tedavi süreçleri ve filyasyon çalışmaları, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan genel tedbirler değerlendirildi. Kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, Covid-19 salgını ile mücadelede vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, ilk öncelikli işlerinin salgınla mücadele olacağını söyledi.

Siirt’te alınan birçok tedbire rağmen vakalarda artış olduğunu hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, bu kapsamda vatandaşlardan salgınla ilgili alınan tedbir ve kurallara uyulması noktasında her zamankinden çok daha duyarlı olunmasını istedi. Salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına dikkat çekerek, tüm imkânların seferber edildiğini, aşı çalışmalarının il, ilçe, belde köy, mezra, yayla ve kentin kalabalık caddelerinde aşı uygulama noktaları ile aşılama çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu süreci Siirtli hemşehrilerimizin desteği ile hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Tedbirlere uymak bizleri daha güzel yarınlara taşıyacaktır” dedi.