Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla planlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal veya ticareti ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını işledikleri değerlendirilen 20 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 11 Ocak tarihinde 62 kolluk görevlisinin katılımı ile kent merkezinde icra edilen operasyon sonucunda şüpheli Ö.E, H.D., K.C., İ.E. ve Z.D., ile birlikte hedef şüphelilerle bağlantısı bulunan 15 uyuşturucu madde kullanıcısı yakalandı. Operasyonda, 35 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak” suçu çerçevesinde adli işlem başlatılmış olup; Ö.E, H.D., ve K.C. tutuklanarak Batman M Tipi KCİK’na teslim edildiği, İ.E. ve Z.D’nin adli kontrol kararı ile Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldığı kaydedildi.