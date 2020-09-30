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Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
SİİRT’TE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 523 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
SİİRT 30.09.2020, 10:41
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Siirt’te bir araçta yapılan aramada 523 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Eylül 2020 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik madde arama köpeği İrma ile yapılan aramada, araçta bulunan bir şahıs üzerinden 523 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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