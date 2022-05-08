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Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİİRT 08.05.2022, 12:34
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, kent merkezi Yeni Mahalle Mizbah Çalapçıkay Caddesi üzerinde durdurulan R.İ. isimli şahıstan 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.