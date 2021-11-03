Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği bin 725 lira ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine, kent merkezi Conkbayır Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 2 fişek satışa hazır eroin maddesi, bir adet bulaşıklı hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen bin 725 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.