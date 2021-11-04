Siirt’te ‘Uyum Buluşmaları’ gerçekleştirildi

Göç İdaresi Başkanlığı, Uyum ve İletişim Dairesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile düzenlenen Uyum Buluşmaları Siirt’te gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde 2021 yılı içerisinde her ilde en az bir kez uyum buluşması yapılması kapsamında Siirt’te yabancılarla sosyal uyumu artırmak, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, doğru bilinen yanlışlarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve yerel düzeyde Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının uygulanmasını temin etmek amacıyla iki oturum şeklinde uyum buluşmaları toplantıları düzenlendi. İki oturumlu olarak düzenlenen programın ilki Vali Yardımcısı Fatih Kurt başkanlığında, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda yabancılara yönelik uyum faaliyetleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, sorun ve ihtiyaç konuları görüşüldü. Kurum yöneticileri tek tek söz alarak, yabancılara yönelik hizmet ve faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

Toplantı, katılımcıların soru, cevap ve önerilerin sunulması ile sona erdi.