Siirt’te üstyapı çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmaları devam ediyor. Siirt Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için altyapı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi bu kapsamda Algül Mahallesi Şeyh Musa Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı. Asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt ve kaldırım çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında. Mahallelerimizde acil müdahale gerektiren alanlar ve asfalt kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Asfalt çalışmalarımız, belirlenen plan ve program dâhilinde diğer mahalleler de devam edeceği öğrenildi.