Siirt’te üreticilere düve desteği

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilere düve alım desteği verileceğini belirtti.

En az 1, en fazla 50 baş verilecek düve alımının Bakanlıkça belirlenen bedelinin yüzde 40’ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 50 destek ödemesi yapılacağını dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gebe düvelerde hayvan başına 16 bin lira destek verileceğini söyledi.

Demirhan, “8-15 aylık dişi sığırlarda hayvan başına 10 bin hibe destek ödemesi yapılacak. Buna göre destekleme çerçevesinde bulunan hayvan ırkları etçi, sütçü ve kombine ırklardır. Manda desteklemeye esas 2022 yılı gebe düve başı fiyatı 40 bin, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 25 bin, gebe manda 30 bin, 8-15 aylık boş dişi manda 17 bin lira olarak belirlenmiştir. Hibe ödeme üst limitleri bu bedellerin yüzde 40’ı oranında olacak. Bir işletme dişi hayvan kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır" dedi.

Demirhan, devam eden başvuruların 27 Ocak 2023’e kadar il ve ilçe müdürlüklere yapılabileceğini kaydetti.