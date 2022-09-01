Siirt’te üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Vali Vekili Fatih Kurt başkanlığında, 2022-2023 akademik yılı başlangıcı öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon sağlanarak ve iş birliğinin arttırılarak üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla tedbirlerin görüşüldüğü üniversitenin açılışı ve yurtlar ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, ilçe kaymakamları, Jandarma ve emniyet yetkilileri ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yükseköğrenimde sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi için yapılan olan mevcut çalışmalar, üniversitede asayiş ve güvenlik önlemleri ile ilimiz merkez ve ilçelerdeki yurt kontenjanları, KYK yurtlarının son durumları ve yaklaşan kayıt dönemi öncesinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için alınması gereken tedbirler görüşülerek değerlendirildi.

Öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir sorun yaşamamaları için tüm kurumların iyi bir koordinasyon içine çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Vekili Fatih Kurt, inanç, doğa, kültür ve kardeşlik şehri Siirt’te misafir edecekleri, gençlere yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından üniversitedeki öğrenci kayıtları ve yurt sayılarına ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

Sunum sonrasında ise bu veriler ışığında ilgili kurum yetkilileri ile birlikte istişarelerde bulunuldu.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.