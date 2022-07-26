Siirt’te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çiftçilere yönelik prim desteğinin başladığını duyurdu.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS)kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, “Desteklemelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arasındaki TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satış belgelerinin dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, TMO dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyeceği, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16 Eylül’de mesai bitimine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gereklidir” denildi.