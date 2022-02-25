Siirt’te tarla faresi sörveyleri eğitimi başladı

Siirt kent genelinde tahıl ve baklagil alanlarında büyük oranda hasara sebep olan tarla farelerinin arazide kontrolleri yapıldı.

Siirt Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde konunun sorumlu teknik personelleri tarafından tahıl ve baklagil alanlarında büyük oranlarda hasarlara sebep olan tarla farelerinin arazide kontrolleri yapıldı. Konu ile ilgili arazi çalışmalarında tarla faresi tespit ve mücadelesi konusunda çiftçiler bilgilendiriliyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince çiftçilere eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verildi. Büyük alanlarda en etkin mücadele yöntemi olan zehirli buğday (çinko fosfor - rodentisit) il müdürlüğünce hazırlandı. Zehirli buğday tarlaya atılmak üzere çiftçiler tarafından il ve ilçe müdürlüklerinden temin edileceği duyuruldu.

Arazi çalışmaları teknik personel tarafından aralıksız devam edeceği belirtildi.