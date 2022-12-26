Siirt’te şüpheli ölümde 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Siirt’in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan, 1 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir pasajda bulunan bir iş yerinde 24 Aralık’ta çıkan yangında Reyhan Subaşı’nın (21) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu çerçevede gözaltına alınan M.İ., Ş.İ. ve F.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından "tutuklama" talebiyle Baykan Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrolle bırakıldı.