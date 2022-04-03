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TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu.
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİİRT 03.04.2022, 14:34
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Dumlupınar Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan Y.E’nin üst aramasında 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.