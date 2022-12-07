Siirt’te su ürünleri yetiştiriciliği yatırım imkanları tespit ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığındaki heyet, Siirt’te baraj göl havzalarında ve su kaynaklarında yapılabilecek su ürünleri yetiştiriciliği yatırım imkanlarını incelemek ve tespit etmek üzere kentte incelemelerde bulundu.

Atalay başkanlığındaki heyet programın ilk gününde Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü. Siirt Belediyesine geçen heyet, kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, su kaynaklarında ve baraj göllerinde su ürünleri konusunda yapılabilecek yatırımlar görüşüldü.

Su kaynakları bakımından önemli potansiyele sahip Siirt’in aynı zamanda huzur ve güven şehri olduğunu belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yapılacak yatırımlar konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Görüşmeye, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşek, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Balık Yetiştiriciliği Daire Başkanı Tanju Özdemir, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özerdem Maltaş ile 1.5 milyar doları aşan Türkiye balık ihracatının yüzde 70’inden fazlasını yapan işadamları katıldı.

Heyet, su kaynaklarını ve Botan Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı, Alkumru Barajı, Kirazlı Barajı, Şirvan Barajı, Çetin Barajı ve bu barajlara dökülen akarsularda incelemelerde bulunarak, yatırım imkanlarını araştıracak.