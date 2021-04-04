banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

Siirt’te seyir halindeki otobüs alev aldı

Siirt’te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİİRT 04.04.2021, 21:50
3
Siirt’te seyir halindeki otobüs alev aldı

Siirt’te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. Kamuya ait otobüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin aküden kaynaklandığı belirtildi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu