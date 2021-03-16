Son Dakika
TMSF BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL: “ATAŞEHİR MODERN PROJESİYLE HAZİNE’YE 1.2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARACAĞIZ”
Rize'de temizlik görevlisi ile süpürgesini çalan köpek arasındaki kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı
Siirt’te Şehitlik Anıtında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı
Siirt Belediyesi tarafından 3. Tugay Komutanlığı Şehitlik Anıtında çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.
SİİRT 16.03.2021, 12:49
3
Siirt Belediyesi tarafından 3. Tugay Komutanlığı Şehitlik Anıtında çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından Şehitlik Anıtı genelinde çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitliğin çevresinde ve içerisinde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarımız devam etmekte. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp şehitlerimizin anısını en güzel şekilde yaşatmayı sürdüreceğiz" denildi.