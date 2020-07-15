Siirt’te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti
SİİRT VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ÜYELERİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BAYKAN İLÇESİNDE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN İHTİYAÇLARINI GİDERDİ.
Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Baykan ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.
Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyon üyeleriyle birlikte aileleri ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçeye bağlı Veyselkarani beldesi ile Meşelik ve Ardışdalı köylerinde 15 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten grup sorumlusu Nedim Ayhan, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu dile getiren Ayhan, "Bugün 15 Temmuz münasebetiyle Siirt federasyonu olarak Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Meşelik köyünü ziyaret ettik. Burada 8 şehidimiz var. 8 şehit ailemizi ziyaret ettik dertlerini dinledik, Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Şehit yakınları da ziyaretten dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.
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