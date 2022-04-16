Siirt’te polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Siirt Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekiplerce, kent merkezinde Çok Amaçlı Eğitim Merkezinde (ÇATOM) 30 kadına KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. KADES uygulaması üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabileceği, kullanımı ve faydaları hakkında bilgi verilerek, telefonlarına KADES uygulamaları indirilip uygulama ile ilgili kent genelinde de 80 kadına tanıtım broşür dağıtıldı.

Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.