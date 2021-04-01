banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Siirt’te otomobilin çarptığı genç yaralandı

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Yaralanan talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİİRT 01.04.2021, 15:18
2
Siirt’te otomobilin çarptığı genç yaralandı

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Yaralanan talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Y.’ye (18) çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan genç yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu