Siirt’te otobüs durakları dezenfekte edildi

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında salgının ilk gününden bu yana titiz bir çalışma yürüten Siirt Belediyesi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler kent merkezindeki tüm otobüs duraklarını yıkayıp ve temizleyerek dezenfekte etmeye devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor. Daha sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Bu işlemler uygulanırken duraklardaki ve çevresindeki yoğunluğa azami ölçüde dikkat edildiği belirtildi.