Siirt’te ‘Önlem Al, Hayatta Kal’ protokolü VKS toplantısı gerçekleştirildi

Siirt’te Güvenli Trafik, Güvenli Tarım Sempozyumu ve ’Önlem Al, Hayatta Kal’ işbirliği protokolünün Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ’Önlem Al Hayatta Kal’ mottosuyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Güvenli Trafik, Güvenli Tarım Sempozyumu Siirt İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonundan VKS ile katılım sağlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Jandarma, Emniyet Trafik ve Asayiş Birimlerinde görevli personel ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen video konferans toplantısı; sempozyumun içeriğine uygun kısa film ve kamu spotunun izlenmesi ile başladı.

Ardından kırsal alanlar ve yollarda, kırsal alan koşulları ve tarımsal üretim faaliyetleri ile ilişkili trafik kazalarının azaltılması önlenmesine yönelik bilimsel teknik ve uygulayıcılar düzeyinde değerlendirmeler yapılıp, çözüm önerileri geliştirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.