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Siirt’te narkotik uygulaması
SİİRT'TE UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SİİRT 25.08.2020, 12:44
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Siirt’te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde narkotik uygulaması kapsamında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, çeşitli mahallelerde 311 personel 53 ekibin katılımıyla eş zamanlı uygulamada 23 metruk bina, 45 sokak, 5 iş yeri ve 335 araç kontrol edildi, 933 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı" denildi.
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