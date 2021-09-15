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Siirt’te Millet Kıraathanesi halkın hizmetine açıldı

Siirt Valiliği himayesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı kapalı tutuluyordu. Bugün itibariyle Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla ‘Millet Kıraathanesi’ halkın ve gençlerin hizmetine tekrardan açıldı.

SİİRT 15.09.2021, 11:39
Siirt’te Millet Kıraathanesi halkın hizmetine açıldı

Siirt Valiliği himayesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı kapalı tutuluyordu. Bugün itibariyle Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla ‘Millet Kıraathanesi’ halkın ve gençlerin hizmetine tekrardan açıldı.

İçerisinde vatandaşların kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği okuma alanları ve kitaplıkların yer aldığı Millet Kıraathanesi’ne öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Hizmete tekrar açılan Millet Kıraathanesi’nin Siirt’te hayırlı olmasını dileyen Vali Hacıbektaşoğlu özel ilgi ve destekleriyle kente yakışır bir konsepte hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Millet Kıraathanesinin, bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mehmet Rauf Danış, kitap okumayı kuvvetlendirecek bir şekilde yazarlar ve şairlerle buluşma etkinliği de önemli bir yer edineceklerini söyledi. Danış, “Siirt Üniversitesi ve Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile söyleşiler düzenlenmeyi planlamaktayız. Ayrıca, kitap tahlilleri, yazar ve şairlerle söyleşi ile imza günü programları ve cep sinema etkinlikleri düzenlenecektir" dedi.

Millet Kıraathanesine gelen vatandaşlara ücretsiz çay, su ve kek gibi ikramlarda bulunulacağı belirtildi.

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