Siirt’te Millet Bahçesinde çalışmalarda sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen, eski Siirt Devlet Hastanesine ait 27 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Yüzde 80’i yeşil alana sahip Millet Bahçesi, içinde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edildiğini ifade eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Şehrimizin tam merkezinde modern peyzajıyla, hemşerilerimize hizmet verecek olan sosyal ve kültürel merkezler, çocuk oyun alanları ve sosyal etkinliklerin yapılacağı kente yeni yeşillikler ve güzellikler katacak olan Millet Bahçesi Siirt’te değer kazandıracak bir çalışmadır. Siirtli hemşerilerimize yakışır bu değerli projeyi en kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız" dedi.