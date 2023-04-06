Siirt’te mezarlıklarda yabani otlara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Siirt Belediyesi kent genelinde mezarlıklarda yabani otlara karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, mezarlıkların içlerinde bulunan yabani otlara müdahale edilerek, mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otlar için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bahar ayının gelmesiyle birlikte büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otlar için yapılan ilaçlamalarda mezarlığa gelen ziyaretçilerin sağlığı da korunuyor.

Yabani otlara karşı ilaçlama çalışmaları kentte bulunan mezarlıklarda devam edeceği belirtildi.