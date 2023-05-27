Siirt’te metruk binaların yıkımı sürüyor

Siirt Belediyesi görüntü kirliliğine neden olan ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla kentte görüntü kirliliğine neden olan ve çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binalar, amacı dışında kullanılmaması, uyuşturucu bağımlılarının mekanı olmaması için Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından tek tek tespit edilip kontörlü bir şekilde yıkılıyor.