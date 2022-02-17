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Siirt’te mesleki ve teknik eğitim çalıştayı düzenlendi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımı ile Mesleki ve Teknik Eğitim çalıştay’ı düzenlendi.

SİİRT 17.02.2022, 16:47
Siirt’te mesleki ve teknik eğitim çalıştayı düzenlendi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımı ile Mesleki ve Teknik Eğitim çalıştay’ı düzenlendi.

Çalıştayda Mesleki eğitim ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İki oturum halinde düzenlenen Çalıştay programına, Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tekin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Koyuncu ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, meslek odaları ve sektör temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında, mesleki ve teknik liselerin önemine değindi. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağı ve önemli değişiklikle üç yılın sonunda asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, mesleki eğitimin okul öncesi, hatta hayatın her aşamasında olması gerektiğini söyledi.

28 Şubat’ta büyük darbe vurulan mesleki eğitimin son yapılan değişiklikle hayatın merkezine oturtulduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Maalesef 28 Şubat’ta çok büyük bir darbe vuruldu meslek ve teknik eğitime. Yapılan düzenlemeyle mesleki eğitimi tekrar hayatın merkezine koymuş olacağız. Meslek eğitim kanununda yapılan değişiklikle mahalle bakalı da bir okul haline geliyor. Bir atölye de meslek öğrenecek okul haline geliyor. Yani orada çocuk babasının yanında çalışarak mesleki eğitimini tamamlayabilir ve sonraki süreçte de eğitim hayatına devam edebilecek" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesleki eğitim çalıştayı’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, mesleki ve teknik eğitimin durumu, Çalıştayın amacı ve hedeflerini de belirten konuşma yaptı. Edip, meslek eğitimin kalitesinin artırılması ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdamdaki rolüne değindi.

Daha sonra Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı, gün boyu iki oturum halinde katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda devam etti.

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